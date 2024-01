Sciatrice 83enne cade da una seggiovia e muore per le ferite

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La tranquillità dell’Alpe di Siusi in Alto Adige, rinomato paradiso per gli amanti dello sci, è stata spezzata da un tragico incidente avvenuto in mattinata. Due sciatrici, una donna di 83 anni e un’altra di 55, sono cadute rovinosamente dallaPunta d’Oro, un impianto di risalita che collega le piste Paradiso e Floralpina. Nonostante L'articolo proviene da Il Difforme.

