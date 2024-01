Sci | Coppa del mondo a Cortina | in Cav control room per gestire traffico e parcheggi

I dati dei gestori stradali e autostradali del Nordest a portata di mano di viaggiatori, addetti ai lavori e forze dell’ordine ...Weekend di velocità per la Coppa del Mondo di Sci femminile in scena a Cortina d'Ampezzo. Grande attesa per le italiane in gara, con Sofia Goggia favorita a 2,75 nelle quote di Better e Goldbet per la ...Coppa del Mondo di sci di fondo, addio Europea centrale. Quella dell’imminente weekend sarà l’ultima tappa dell’inverno 2023-24 nel cuore del Vecchio Continente. Sarà il comprensorio elvetico di ...