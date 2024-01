Sci | Coppa del mondo a Cortina | in Cav control room per gestire traffico e parcheggi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Un piano operativo e una piattaforma unica, gestita da Concessioni Autostradali Venete (Cav) nella sua sala operativa di Mestre, in cui confluiscono i dati in tempo reale sulforniti da 7 gestori stradali e autostradali del Nordest, con il supporto di 3 partner tecnologici. È il sistema, ormai collaudato, che dal 2020 viene continuamente aggiornato e potenziato grazie al supporto della Regione del Veneto e che offre un servizio efficace e all’avanguardia a beneficio di viaggiatori e forze di polizia in occasione di grandi manifestazioni sportive. Un’organizzazione che viene riproposta in occasione delladeldi Sci Alpino Femminile, ad’Ampezzo tra il 24 e il 28 gennaio 2024. Per tutte le giornate della competizione sportiva, la ...

I dati dei gestori stradali e autostradali del Nordest a portata di mano di viaggiatori, addetti ai lavori e forze dell’ordine ...Weekend di velocità per la Coppa del Mondo di Sci femminile in scena a Cortina d'Ampezzo. Grande attesa per le italiane in gara, con Sofia Goggia favorita a 2,75 nelle quote di Better e Goldbet per la ...Coppa del Mondo di sci di fondo, addio Europea centrale. Quella dell’imminente weekend sarà l’ultima tappa dell’inverno 2023-24 nel cuore del Vecchio Continente. Sarà il comprensorio elvetico di ...