Sci alpino | Vicky Bernardi trionfa in Coppa Europa nel superG di Orcieres

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La prima volta diin. La ventunenne altoatesina della Val Badia hato neldi, confermando il talento di una ragazza che ha conquistato anche i primi punti indel Mondo in questa stagione.si è imposta con 30 centesimi sulla svizzera Janine Schmitt, che ha preceduto la connazionale Malori Blanc per un solo centesimo, cogliendo comunque la doppietta elvetica sul podio. Quarta posizione, invece, per l’austriaca Anna Schilcher, che ha accusato 45 centesimi di ritardo dalla vetta. Ottima la gara della squadra azzurra, con il quinto posto di Sara Allemand (+0.46), che è andata comunque vicinissima al primo podio della carriera in. ...

La pista di Tarvisio si conferma una seconda casa per lo svizzero Lars Roesti, che ha ottenuto la quarta vittoria della carriera in Coppa Europa, la terza nella località friulana e sempre in discesa l ...SCI ALPINO. Troppo vento, soprattutto in quota, sull'Olympia delle Tofane e la giuria ha deciso di cancellare la prova prevista per giovedì. Il programma di Cortina prevede due discese, venerdì e ...