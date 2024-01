Sci alpino | startlist discesa Cortina 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L’intenso weekend didedicato alla velocità comincia domani con la quartalibera stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-di sci. L’OlympiaTofane, che ospiterà poi un’altrasabato ed un SuperG domenica, regalerà sicuramente grande spettacolo con diverse possibili candidate a podio e vittoria. Riflettori puntati in casa Italia su Sofia Goggia, tra le favorite della vigilia, mentre dovranno superarsi per salire sul podio le varie Federica Brignone, Laura Pirovano e le sorelle Nicol e Nadia Delago. Presente nella località che tra due anni sarà teatroOlimpiadi anche la fuoriclasse americana leader della classifica generale di Coppa del Mondo Mikaela Shiffrin. La primadue discese sull’Olympia ...

Niente da fare per le atlete protagoniste della Coppa del Mondo di sci alpino femminile , impegnate nella seconda prova cronometra di discesa in ... (oasport)

"Peccato non essere riusciti a disputare la seconda prova a Cortina" CORTINA - "Un peccato non essere riusciti a disputare la seconda prova, ma con ... (ilgiornaleditalia)

La prima volta di Vicky Bernardi in Coppa Europa . La ventunenne altoatesina della Val Badia ha trionfa to nel superG di Orcieres , confermando il ... (oasport)

La pista di Tarvisio si conferma una seconda casa per lo svizzero Lars Roesti , che ha ottenuto la quarta vittoria della carriera in Coppa Europa, la ... (oasport)

L'intenso weekend di Cortina dedicato alla velocità comincia domani con la quarta discesa libera stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. L'Olympia delle Tofane, che ospiter ...Tutto pronto per la prima Fisdir Ski Race Cup, un'entusiasmante avventura che unisce la concretezza alla passione per lo sci alpino e alla missione di accompagnare i disabili intellettivi verso ...SCI ALPINO. Troppo vento, soprattutto in quota, sull’Olympia delle Tofane e la giuria ha deciso di cancellare la prova prevista per giovedì. Il programma di Cortina prevede due discese, venerdì e ...