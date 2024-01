Sci alpino | lo svizzero Roesti vince la discesa di Tarvisio in Coppa Europa Quinto Molteni

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La pista disi conferma una seconda casa per loLars, che ha ottenuto la quarta vittoria della carriera in, la terza nella località friulana e sempre inlibera. L’elvetico si è imposto molto nettamente con 67 centesimi di vantaggio sul tedesco Luis Voigt. Sul podio ci sale anche il rappresentante del Liechtenstein, Marco Pfiffner, che ha accusato un ritardo di 87 centesimi dal vincitore. Quarta piazza, invece, per l’americano Wiley Maple con un distacco di 96 centesimi dal vincitore. Buonposto per Nicolò(+1.04), che ha preceduto l’austriaco Christoph Krenn (+1.06) ed il connazionale Benjamin Jacques Alliod (+1.21). Completano la Top-10 i francesi Ken Caillot (+1.27) e Adrien Fresquet ...

