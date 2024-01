Sci alpino | cancellata la seconda prova di discesa femminile a Cortina | cosa è successo sull’Olympia delle Tofane

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Niente da fare per le atlete protagoniste della Coppa del Mondo di sci, impegnate nellacronometra diin programma sulle nevi did’Ampezzo. Nel week end che prevede domani e sabato due discese e domenica un superG, le condizioni meteorologiche non hanno permesso lo svolgimento del training n.2., il vento ha costretto la giuria a prendere dei provvedimenti a riguardo. In un primo momento, c’era stata la conferma dell’orario di partenza alle 11.00, con l’abbassamento del via al secondo start di riserva, vale a dire all’altezza del Duca d’Aosta. Si era tentata la carta di una“sprint”, di circa sessanta secondi. Le condizioni però di sicurezza ...