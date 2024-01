Schlein sorprende tutti e zittisce Meloni | Conte tagliato fuori

Perciò, nel giorno in cui alla Camera l’attenzione era tutta concentrata su Meloni e Schlein, Salvini e Conte hanno preso ... mentre nel Pd — colto di sorpresa — il presidente dei senatori Boccia ha ...Con i riflessi pronti Schlein infila il gol: nel 2009 c’eravate voi ... Dunque il primo match fra le due leader finisce, a sorpresa, a vantaggio della segretaria del Pd. Che, secondo praticamente ...Anche per questo, dovrebbe accantonare la strategia - pure presa in considerazione - dei “comitati Schlein” a livello territoriale ... già adottato dalla segretaria per le primarie vinte a sorpresa e, ...