Scettico su queste forme | l’arte ha le sue regole

(Di giovedì 25 gennaio 2024) "Quando si è iniziato a parlare di arte Nft sono stato subito colto da un certo scetticismo: la fiammata iniziale aveva spinto alcuni a profetizzare un futuro radioso, chiunque poteva qualificarsi come artista, senza considerare cheha dellestringenti". È l’analisi del professor Guido Guerzoni, che insegna Museum Management all’Università Bocconi ed è un attento osservatore delle evoluzioni del mercato del. In un certo periodoNft veniva presentata come la nuova frontiera, e le quotazioni andavano alle stelle. "L’interesse per un periodo c’è stato, ma è stato molto enfatizzato. Da anni coordino un rapporto sul collezionismo e nel periodo del boom delNft dichiarava interesse, senza per questo fare effettivamente acquisti, un collezionista su trenta. Come strumento ...