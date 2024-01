Scende di nuovo il prezzo del Samsung Galaxy S22 su a Amazon oggi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Visti i prezzi piuttosto elevati degli ultimi top di gamma di stampo, può essere ancora interessante acquistare qualche modello del passato, anche perché il costo risulta essere decisamente più conveniente. A tal proposito abbiamo notato quest’un’offerta suriguardante ilS22 Black da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non è il modello precedente all’attuale top di gamma presentato in questo 2024, ma può stuzzicare comunque la curiosità di molti utenti, grazie sicuramente ad unpiù vantaggioso. Infatti suè presente nella giornata odierna con uno sconto dell’8% applicato sulmediano precedente di 529 euro. Ricomincia are ildel ...

Scende nuovamente in piazza il movimento "Ce avite accise a salut", nato per chiedere la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase. (ANSA) ...Ora scende in campo anche l’uomo del mistero, per svelare di più su questa faccenda. La verità sul caffe "Intimo" con Ilary Nel documentario Unica su Netflix la showgirl raccontò che con Cristiano ...Con l’offerta Amazon, però, il prezzo scende ancora arrivando fino a 140 euro (-22%, -39 euro), uno sconto interessante che rappresenta l’occasione perfetta per portare a casa un nuovo smartphone per ...