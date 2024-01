Scambio di battute tra Bocchino e Giannini | “Mi faccio la doccia sereno perché l’Italia sta crescendo” “Vengo a lavarmi da te” Su La7

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Siparietto a Otto e mezzo (La7) tra il direttore editoriale del Secolo d’Italia, Italo, e l’editorialista di Repubblica, Massimo, sulla grandeur meloniana narrata dall’ex parlamentare del Pdl. Tutto parte dal commento del direttore di Limes, Lucio Caracciolo, che, a proposito degli attacchi lanciati dalla presidente del Consiglio all’indirizzo di Repubblica, osserva: “Alzare questi polveroni e prendersela con la stampa e con i media vuol dire che non hai molto da dire sulle cose concrete. Noi siamo un paese oggettivamente in difficoltà, anche nel contesto geopolitico dove siamo messi notevolmente male. E quindi ci aspettano momenti molto duri, specialmente con la ripresa dell’austerità, che sarà una mazzata micidiale“. E lancia una bordata sull’autonomia differenziata: “Siamo un pase che di tutto ha bisogno fuorchè di disperdere ...

Myrta Merlino ha lanciato una nuova frecciatina a Fedez, tirando in ballo l'attore Lino Banfi: il rapper ha incassato in silenzioRiconosco però tra i cantanti Deri, un’amica che conosco da parecchi anni. Decido quindi di scriverle per sapere di più sui Polimono e, dopo un breve scambio di battute, ottengo la possibilità di ...Ricordo che a Zoff preparai i documenti perché doveva sposarsi, mentre con Riva ebbi un rapido scambio di battute quando, dopo un impegnativa mattinata per preparare le licenze, me ne uscii, mentre ...