Sarracino | L' autonomia differenziata spacca l' Italia | promuoveremo un referendum per abrogarla

È successo ieri dopo il «sì» del Senato all’autonomia regionale, la legge fortissimamente voluta dalla Lega e autolesionisticamente resa possibile dal centrosinistra con le riforme di inizio millennio ...Scrive sui social il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino: «E’ un giorno triste per l’Italia. Nel silenzio dei ‘patrioti’, il Senato ha approvato l’Autonomia ...Zaia: “Il Veneto ha fatto da apripista. Non è la secessione dei ricchi ma garantirà maggiori opportunità a tutti”. Il Pd: “Giorno triste, non finisce qui” ...