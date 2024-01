Sarah Jessica Parker interrompe una rappresentazione di Appuntamento al Plaza | uno spettatore stava filmando

(Di giovedì 25 gennaio 2024)non ha gradito la presenza di unointento a fare video durante lo spettacolo teatraleal, e ha fermato lo show per chiedergli di smetterla.è protagonista, insieme al marito Matthew Broderick, dello spettacolo teatrale Appartamento al, scritto da Neil Simon, e l'attrice, alcuni giorni fa, ha dovutorsi per chiedere a unodi smettere di fare video. Su X sono infatti stati condivisi alcuni tweet in cui si spiega quanto accaduto al Savoy Theatre di Londra, dove lo show è in scena fino al 31 marzo 2024. L'"incidente" avvenuto a teatro Secondo quanto scritto online,...

La star di Sex and the City Sarah Jessica Parker , 58 anni, ha trascorso il weekend del Ringraziamento in California insieme alla famiglia, e suo ... (news.robadadonne)

Sarah Jessica Parker non ha gradito la presenza di uno spettatore intento a fare video durante lo spettacolo teatrale Appuntamento al Plaza, e ha fermato lo show per chiedergli di smetterla. NOTIZIA ...Sex and the City, venduto all'asta il tutù di Carrie per 52 mila dollari, diecimila volte in più di quanto lo pagò la costumista.Dopo anni di diffidenza da parte della famiglia reale, lo scorso Natale Sarah Ferguson era stata invitata al raduno dei Windsor a Sandringham, dove era presente anche il marito, nel frattempo travolto ...