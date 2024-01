Sapone fai-da-te con i fiori | ecco come farlo

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Le scelte home-made e artigianali spopolano in maniera sempre più crescente e fra le tendenze anche quella dei saponi fai-da-te con i. A tal proposito, sono davvero tante le piante fra cui scegliere e il procedimento è meno complicato di quanto si possa immaginare. Dalle profumazioni delicate o più intense, sono diversi ie le piante da cui poter attingere per creare saponi home-made unici e ‘funzionali’. Indicato ancheoriginale idea regalo o graziosa bomboniera adatta ad ogni evento, ilfatto con isi caratterizza anche per la particolare e allegra componente estetica. Oltre, infatti, ad essere molto colorati possono lasciare intravedere in trasparenza anche icon i quali sono realizzati. Dalla superficie, in genere, ruvida sono perfetti per ...