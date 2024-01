Sant' Ilario | vandalismo su una quindicina di auto in sosta

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 gennaio 2024)d’Enza (Reggio Emilia), 25 gennaio 2024 – Poco dopo le 24, la scorsa notte, qualcuno si è accorto che in via XXV Luglio, a Calerno did’Enza, c’erano diversevetture danneggiate. Erano regolarmente inin un parcheggio, dove qualcuno poco prima le aveva colpite con un robusto oggetto, danneggiando in modo serio lunotti e finestrini di unadi veicoli. Dall’interno non sembra essere stato portato via nulla. Questo fa ipotizzare che non si sia trattato di un gesto a scopo di furto, quanto invece di un raid puramente vandalico. I carabinieri did’Enza hanno svolto indagini su quanto accaduto, avviando un’inchiesta per danneggiamento aggravato e continuato, per ora a carico di ignoti. ...