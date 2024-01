Sanremo 2024 | un BIG pronto a lasciare la gara? L’indiscrezione

(Di giovedì 25 gennaio 2024), un BIGlaa pochi giorni dall’indizio? Ecco cosa è emerso dalla nuova indiscrezione, la 74esima edizione del Festival prenderà il via dal 6 febbraio in prima serata su Rai Uno e si concluderà il 10. Amadeus quest’anno ha deciso di ampliare maggiormente il cast ed infatti ci saranno 30 BIG inche si esibiranno in tutte le serate. Il conduttore e direttore artistico è riuscito a racchiudere nella 74esima edizione nuove emozioni e magia. Amadeus per la prima sera sarà affiancato dall’eccezionale Marco Mengoni che ritorna al Festival dopo la vittoria dello scorso anno col brano “Due Vite” ma in questa edizione salirà sul palco in qualità di co-conduttore. Quali altre sorprese verranno svelate? Leggi ...

Jannik Sinner sarebbe il superospite sportivo perfetto per Sanremo 2024: il festival lo corteggia, i contatti sono in corso, e anche al fuoriclasse altoatesino piacerebbe, a quanto si apprende, ...Serena Patrimia, Dj salentina, artista ufficiale, per Casa Sanremo edizione 2024. Il format è quello del The Club, presso l’Area Hospitality del Festival della Canzone Italiana dedicata a dj e dance ...Da C'è posta per te al Grande Fratello: ecco tutti i programmi che non andranno in onda nella settimana del Festival di Sanremo 2024.