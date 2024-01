Sanremo 2024 | raccolta pubblicitaria da record Rai pronta ad incassare 56 milioni di euro

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Amadeus Il Festival disi avvia verso un significativo. A meno di due settimane dall’inizio ufficiale, la kermesse canora è in procinto di battere lamonstre di un anno fa, che per la prima volta nella storia raggiunse i 50di. Secondo le stime riportare dal Sole 24 Ore, quest’anno si dovrebbero toccare i 56di. A pesare, a quanto pare, è la fiducia degli investitori in Amadeus, da quando ha preso le redini di(nel 2020) laè stata caratterizzata da un incremento del 35.1%, nonostante di mezzo ci sia stato il complicato biennio del Covid. Già lo scorso anno si registrò una crescita ...