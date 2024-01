Sanremo 2024 | la Rai punta a battere il record dell’anno scorso con 56 milioni di raccolta pubblicitaria

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 gennaio 2024) 56di euro. Questa è la cifra che il Festival dipotrebbe avvicinarsi a raggiungere in termini di, battendo così ildelloanno. È quanto trapela da indiscrezioni dei centri media, riportate da Il Sole 24 Ore. Si parla di un potenziale incremento dell’8% e il cui merito va ricercato nella spinta che la Rai ha dato nelle iniziative di partnership con le aziende sul territorio e nei pacchetti digital. È un’offerta in particolare che salta all’occhio agli addetti ai lavori: una solo per le Connected Tv (Ctv), più conosciute come smart tv, e in modalità on demand su Rai Play. Offerta che si aggirerebbe sui 93mila euro e finalizzata a intercettare i ricavi derivanti dalla fruizione non lineare. Una cifra ben ...