Sanremo 2024 | ecco svelata la scenografia | la particolare richiesta di Amadeus

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 25 gennaio 2024) In queste ore è stata ufficialmenteladi, che vede la firma di Gaetano e Maria Chiara Castelli. L’idea è stata quella di creare un fiore sbocciato sul palcoscenico dell’Ariston, giocando su specchi e trasparenze. La coppia di scenografi tornano a firmare la loro opera d’arte prestata per il Festival: per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.