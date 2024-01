Sanremo 2024 | amatissimo ex Vippone sarà presente come inviato per un famoso programma Rai | l’annuncio

Leggi su isaechia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Mancano solo pochi giorni all’inizio della nuova edizione del Festival di, il quinto condotto consecutivamente da Amadeus, che per l’occasioneaffiancato da co conduttori e co conduttrici d’eccezione: Giorgia, Marco Mengoni, Fiorello, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. In vista dell’inizio della kermesse canora più famosa del nostro Paese c’è grande fermento, non solo per preparare le lunghe serate che ci condurranno all’incoronazione del vincitore di, ma anche da parte di tutti gli altri programmi Rai, che si apprestano a seguire da vicino ogni fase del Festival, con servizi dedicati e trasferte direttamente dalla città dei fiori. Uno di questi è sicuramente La Vita in diretta, il contenitore di informazione e intrattenimento condotto da Alberto Matano che ogni pomeriggio tiene compagnia a ...