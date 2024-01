Sanità | Sereni Pd | ' battaglia nelle istituzioni e sui territori per difenderla'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Chi oggi governa l'Italia deve dire con chiarezza cosa vuole fare per il Servizio Sanitario Nazionale e per rispondere ai bisogni dei cittadini. Serve una visione che il Governo Meloni continua a dimostrare di non avere”. Così Marina, responsabile Salute enella Segreteria nazionale del Pd. “I temi urgenti sono molti: il disagio psicologico e i disturbi del comportamento alimentare dei giovani, l'aumento delle cronicità e la non autosufficienza degli anziani, l'abbattimento delle liste d'attesa, la necessità di strutture ospedaliere più efficienti, di unadi prossimità sulo più forte, di investimenti sulla prevenzione e sulla appropriatezza delle cure. Il bivio è netto: i pilastri del SSN si salvano aumentando significativamente le risorse finanziarie, ...