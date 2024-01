Sandro Abate Five Soccer | arriva Gennaro Galletta

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asdcomunica di aver acquisito per la stagione 2023-2024 il diritto alle prestazioni sportive diGalletto, ala-pivot, classe 1993.Galletto è tra i giocatori italiani di maggiore prestigio e di indiscussa esperienza. E’ cresciuto nel settore giovanile del Napoli Calcio a 5. Ha militato poi nel Fondi fino al 2016 per poi approdare al Marigliano dove ha conquistato la promozione in Serie A2. Nel 2018 il passaggio al San Giuseppe dove ha vinto la Coppa di categoria in B. Nel 2019 veste la maglia della Sipremix Limatola, prima di approdare al Benevento dove segna 27 reti e conquista un’altra promozione. In Serie A ha giocato nel Real San Giuseppe (realizzando 12 reti), dove lo scorso anno ha conquistato la Coppa ...