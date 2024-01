Sanchez | interista a termine Sei mesi per l’ultimo sprint del leone

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Vedere la firma di Alexissu un nuovo contratto con l’Inter sarebbe una delle grandi sorprese della prossima estate. Il cileno ha un accordo coi nerazzurri per una sola stagione. Ha accettato di tornare pur sapendo di dover partire molto indietro nelle gerarchie, di non essersi mai allenato in gruppo durante iestivi passati da svincolato e di avere una fila di investitori in Arabia e non solo che continuano a solleticare il suo portafoglio per provare a strapparlo a Inzaghi. Persino il grande amico Vidal gli ha consigliato pubblicamente di lasciare l’Inter e prendere l’aereo per destinazioni nelle quali avrebbe certamente più spazio. Ma, come ha detto il suo connazionale, è un testardo. Nonché un vincente. Preferisce restare dove gioca e guadagna meno, ma sa di poter vincere ancora trofei prestigiosi, dando un ...