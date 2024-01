Salta la coda in farmacia con il figlio disabile | preso a botte | finisce in ospedale

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Treviglio.a pugni da un altro cliente, soltanto per avereto lain. È successo nellaPiccinelli di via Verga, nel centro storico di Treviglio. A riportare l’episodio è il Corriere Bergamo. Vittima un 65enne che verso le 17.15 è entrato nel punto vendita, accompagnato dal. Forse, proprio per questo motivo, è stato chiamato al banco senza prendere il numero, come tutti gli altri clienti. Un fatto, però, che è andato di traverso a uno dei presenti che ha colpito ripetutamente il 65enne mentre si dirigeva all’uscita. Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato. Gli agenti, dopo avere raccolto diverse testimonianze, nel giro di pochi minuti sono poi riusciti a risalire all’aggressore. Finito a terra sotto lo ...

Un uomo salta la coda in farmacia, un altro cliente si arrabbia e comincia a discutere. I toni diventano sempre più accesi e lo prende a pugni. È successo in una farmacia del centro di Treviglio, in ...Picchia cliente perché aveva saltato la coda in una farmacia. È quello che è successo nella farmacia Piccinelli di via Verga, a Treviglio. Vittima un 65enne che, entrato nel punto vendita assieme al ...Un uomo salta la coda in farmacia, un altro cliente si arrabbia e comincia a discutere. I toni diventano sempre più accesi e lo prende a pugni. È successo in una farmacia ...