Salerno | cellulari e droga introdotti in carcere | 16 arresti

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nella mattinata di oggi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza die personale del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 16 soggetti, di cui 9 ine 7 ai domiciliari, indagati, tra l’altro, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e all’introduzione di telefoniall’interno della casa circondariale “A. Caputo” di. In particolare, il G.I.P., su richiesta di questa Procura, ha disposto la custodia cautelare innei confronti di G. D. M. (Ci. 81), L. S. (Cl. 85), A. A. (Cl. 89), M. P., (Cl. 80), M. M. (Cl. 88), A. P. (Cl. 81), A. B. (Ci. 85) e F. A. (Ci. 84). Gli ...