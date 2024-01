Salerno | celebrata “Giornata Della Memoria”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nella mattinata odierna, presso il “Salone dei Marmi” del Comune di, ha avuto luogo una cerimonia in occasione del “Giorno”, che ricorre il 27 gennaio di ogni anno. All’evento hanno partecipato, oltre al Prefetto di, Francesco Esposito, il Sindaco di, Vincenzo Napoli, l’Arcivescovo Metropolita di-Campagna-Acerno, Andrea Bellandi e i vertici delle Forze di Polizia insieme con le autorità civili e militariprovincia. Dopo i saluti del Sindaco die del Prefetto Esposito, hanno preso la parola per ricordare le vittimeShoah anche la Direttrice dell’Archivio di Stato, Fortunata Manzi e la PresidenteSocietà Dante Alighieri, Pina Basile. La ...

Comuni: Presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno si è celebrato questa mattina “Il Giorno della Memoria”, in ricordo dello sterm ...Aversa (Caserta) - Aversa oggi celebra, con la tradizionale processione, la ricorrenza di San Paolo, patrono della città e della Diocesi, in ricordo della sua ...Presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno si è celebrato questa mattina il "Giorno della Memoria”, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei cittadini italiani, m ...