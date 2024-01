Salernitana-Roma | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di giovedì 25 gennaio 2024)(lunedì 29 gennaio con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 22ª...

Occorre fare il punto della situazione per quanto riguarda la tanto attesa uscita dei biglietti di Salernitana-Roma , posticipo in programma tra due ... (optimagazine)

Leandro Paredes salterà Salernitana -Roma per squalifica. Il centrocampista argentino è stato ammonito per un fallo su Djuric ed era diffidato. ... (sportface)

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I granata hanno un bisogno disperato di punti per continuare ... (sport.periodicodaily)

Gli azzurri Kvaratskhelia e Cajuste sono stati squalificati per una giornata dal Giudice Sportivo di Serie A in quanto erano diffidati e sono stati ammoniti nel match contro la Salernitana.Nelle prossime 4 gare i granata affronteranno Cagliari, Salernitana, Sassuolo e Lecce. Momento verità: esauriti questi match la strada diventerà in salita ...si profila un turno oggettivamente difficile per la Salernitana, che nella malaugurata ipotesi di una sconfitta potrebbe anche ritrovarsi a -9 dalla quartultima, con scarse possibilità a quel punto di ...