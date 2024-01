Salernitana-Boateng | il difensore arriva a una sola condizione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Lacontinua a lavorare per regalare un colpo importanti ai tifosi: Jeromeè sempre nella lista di Sabatini Lacontinua a lavorare per regalare un colpo importanti ai tifosi: Jeromeè sempre nella lista di Sabatini. Perre al centrale tedesco, però, c’è bisogno di unaimportante, ovvero un’uscita nel reparto. L’indiziato numero uno è Lovato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio solo con l’uscita dell’ex Hellas Verona potrebbere il colpo in difesa.

