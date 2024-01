Sabaudia | aggrediscono e rapinano un uomo per 10 euro | denunciati

Leggi su ilfaroonline

, 25 gennaio 2024 – Nel corso della mattinata di ieri a, i carabinieri della locale Stazione, al termine di attività di indagine, deferivano in stato di libertà due cittadini classe 91 e 77, poiché nella giornata del 18 gennaio, gli stessi, mediante percosse, si facevano consegnare la somma di10,00, da un cittadino marocchino classe 80.