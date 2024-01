Sabalenka-Zheng in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Australian Open 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Arynase la vedrà contro Qinwennelladegli(cemento outdoor).molto interessante tra la seconda e la dodicesima testa di serie del tabellone femminile. Da un lato una delle favorite, la n°2 al mondo e vincitrice qui lo scorso anno; dall’altro una delle migliori giovani, in ascesa continua da qualche mese a questa parte. La bielorussa andrà a caccia del bis a Melbourne, mentre la 21enne asiatica dovrà senza dubbio gestire la tensione in quella che sarà la sua partita più importante fin qui della carriera. I favori del pronostico, quindi, non possono che andare alla, che ha dominato questo torneo finora, non cedendo alcun set alle sue avversarie. PROGRAMMA E COPERTURA ...