Russia | Turchia | Iran | stop massacro Gaza

Leggi su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 25 gennaio 2024) 18.02in un documento congiunto chiedono la fine delle operazioni militari israeliane nella Striscia di, definite "brutale". E si ribadisce la necessità di garantire alla popolazione civile accesso ad assistenza umanitaria. Mosca, Ankara e Teheran sottolineano "l'impatto negativo" che il conflitto sta avendo sulla Siria e ribadiscono "l'importanza di prevenire l'espansione degli scontri".Delegazioni dei tre Paesi erano ad Astana, in Kazakistan, per parlare del processo di pace in Siria.