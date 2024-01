Russia | incendio in una raffineria sul Mar Nero | «Hanno attaccato coi droni» – I video

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Un vastosi è sviluppato questa sera, 24 gennaio, nei locali di unadi petrolio a Tuapse, nel sudovest della. Loconfermato su Telegram le autorità locali dopo sui social si erano diffusi moltidell’accaduto, in cui si vedono le fiamme levarsi alte dal sito industriale sulle sponde del Mar. S’ignora al momento se vi siano vittime o feriti a causa dell’, così come la sua causa.e Ucraina sono in guerra da ormai quasi due anni, e negli ultimi mesi Kiev ha intensificato i propri attacchi oltreconfine – rivendicati o meno – a obiettivi strategici o altamente simbolici. Alcuni utenti localiscritto su X e Telegram di aver visto muoversi nei cieli sopra Tuapse, nella regione ...

Quattro persone sono rimaste ferite ieri sera in un attacco russo sul villaggio ucraino di Rohan, nella regione nordorientale di Kharkiv. Lo rendono noto le autorità locali, citate dai media di Kiev.La guerra in Ucraina è al 699esimo giorno. In diretta tutti i principali aggiornamenti di mercoledì 24 gennaio 2024 ...Una soluzione del conflitto in 24 ore: è questa la promessa fatta da Donald Trump che l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, in conferenza stampa, ha commentato con ironia: "Pensavo che i miracoli a ...