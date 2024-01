“Russia al gelo e riscaldamenti rotti | Putin preoccupato in vista del voto”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Indelle prossime elezioni di marzo in, la rottura dei sistemi di riscaldamento delle case in 16 località del Paese, mentre le temperature sono sotto lo zero, preoccupa il presidente russo Vladimir. Lo rileva il bollettino giornaliero del’intelligence britannica, sottolineando come il problema del riscaldamento, che affligge da decenni i cittadini russi, sia stato aggravato dall’economia di guerra. “Laha regolarmente dato priorità alle spese militari sugli investimenti nelle infrastrutture pubbliche, specie dall’invasione dell’Ucraina nel 2022. A molti governatori regionali è stato chiesto di operare con meno fondi federali, con l’ulteriore richiesta di finanziare unità locali di volontari”, nota il bollettino, aggiungendo che ciò ha portato a tagli “nelle spese di manutenzione”. ...

Le previsioni meteo Nel quadro meteo di oggi, Freddo polare sul Nord e abbondanti nevicate sulle Alpi come non si registravano da anni. Dal weekend ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – In vista delle prossime elezioni di marzo in Russia, la rottura dei sistemi di riscaldamento delle case in 16 località del Paese, ... (periodicodaily)

In vista delle prossime elezioni di marzo in Russia, la rottura dei sistemi di riscaldamento delle case in 16 località del Paese, mentre le temperature sono sotto lo zero, preoccupa il presidente ...Il portavoce dell'agenzia di intelligence militare ucraina (Gur) Andrii Yusov: "A bordo avrebbero dovuto esserci davvero diversi ufficiali della rappresentanza politico-militare dello Stato aggressore ...La Gran Bretagna “deve reclutare e addestrare un esercito di cittadini pronti alla battaglia” in caso di guerra di terra contro la Russia: a lanciare… Leggi ...