Rufina | scontro frontale tra due auto Estratto un ferito dall’abitacolo

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Firenze, 25 gennaio 2024 – I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti questa mattina alle ore 7:55 nel Comune disulla SS67, per un incidente stradale avvenuto per unotra duevetture. I Vigili del fuoco hannouna persona dall'abitacolo e lo hanno affidato al personale sanitario. Poi hanno effettuato la messa in sicurezza delle vetture incidentate.