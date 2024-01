Rubano le offerte in chiesa | 8 colpi in un giorno I ladri? Due insospettabili

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 Per mesi le chiese e le parrocchie di Pordenone sono state letteralmente razziate da dueche rubavano i soldi che i fedeli donavano nella cassette di sicurezza. I carabinieri della Stazione di Polcenigo, dopo approfondite indagini, sono riusciti a risalire ai due: due anziani di 61 e 71 anni. I furti nellaL’indagine coordinata dal sostituto procuratore della Procura di Pordenone, Faion, è partita lo scorso novembre quando il parroco di Budoia, don Davide Filippo Gambato, aveva denunciato ai carabinieri di Polcenigo diversi ammanchi che si erano verificati durante l’anno nelle cassette delledelladi Dardago. Non si trattava di un caso isolato, poiché gli ammanchi erano frequenti e periodici. I ...

