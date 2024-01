Rubano cosmetici | scoperti tentano di investire la guardia del market

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Mantova, 25 gennaio 2024 –in undiil ladel punto vendita che li aveva. E’ accaduto a Porto Mantovani dove una coppia di cittadini comunitari è stata denunciata dai carabinieri poiché ritenuta responsabile di una rapina impropria ai danni di un negozio di articoli per la casa e di bellezza del mantovano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero frugato tra gli scaffali e le corsie, cercando di occultare diversiall'interno dei loro vestiti, fin quando l'occhio del personale di vigilanza li ha fatti desistere. Tuttavia, per sfuggire all'identificazione, ormaie seguiti fino al parcheggio esterno, per guadagnare la fuga, avrebbero cercato di investirlo ...