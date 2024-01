Rotary Caserta Luigi Vanvitelli presenta il libro di Angela Barbieri “I giorni di marzo”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Casagiove. “Idi” è il titolo del volume di Linacha saràto giovedì pomeriggio di oggi 25 gennaio presso la Sala Consiliare del Comune di Casagiove. L’evento è stato promosso dalClub”, di cui è presidente Gianluca Parente, con il Patrocinio morale del Comune di Casagiove ed in collaborazione con numerose associazioni. L’iniziativa sarà aperta alle 18.00 con i saluti del Sindaco Giuseppe Vozza e del presidente delClub di” Gianluca Parente, di Anna De Felice, presidente Inner Wheel”, di ...

Mister Caserta commenta così in sala stampa il successo per 4 a 2 contro il Venezia che salva la sua panchina e ripaga anche il tecnico dopo le ultime difficili settimane «Finalmente dopo qualche mese ...Napoli - Con la mozione approvata nel consiglio regionale del 15 gennaio scorso, la mammografia con mezzo di contrasto sarà inserita tra le prestazioni a ...Come riporta l'agenzia 'Agimeg', al 10eLotto si prende la scena Caserta grazie ad un '9' da 20mila euro centrato con una giocata da 2 euro. A Giugliano in Campania (NA) realizzato un '6' da 7.500 euro ...