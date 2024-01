Rosa | “Benevento plastic free per il terzo anno consecutivo”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono fiero chesia risultato per il“Comune”. E’ uno sforzo che stiamo mettendo in campo in maniera convinta, incentivando il riciclo con le macchine mangiaa, ma anche vietando il rilascio improprio dei palloncini nell’ambiente”. Così in una nota l’assessore all’Ambiente, Alessandro. “Ma mi rende particolarmente fiero – scrive – anche il lavoro che stiamo portando avanti con Asia, che ringrazio, per l’educazione delle nuove generazioni al riciclo e alla consapevolezza dell’ambiente. Nelle aree interne l’elemento ambientale è una sorta di bollino di qualità: dobbiamo fare di tutto per meritarcelo ed esporlo all’attenzione di cittadini, istituzioni, ...

Maurizio De Rosa, agente di Starita, intervistato da Free Sport non ha risposto al direttore generale dell'Avellino Giorgio Perinetti. "Non ho niente da rispondere a Perinetti. Il ...Sorpresi in strada mentre picchiano un loro conoscente, aggrediscono anche i carabinieri e la loro assurda serata termina agli arresti domiciliari. A finire in manette due calciatori (ormai ...Entrambi residenti nella vicina Scafati e cresciuti nel settore giovanile del Benevento, gravitavano da anni nella rosa della prima squadra dei sanniti. Per Perlingieri, un prestito in serie C alla ...