Romina Carrisi è diventata mamma | ecco il nome del piccolo

Leggi su tvzap

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Personaggi tv. – Fiocco azzurro pere Stefano Rastelli. La figlia di Al Bano ha partorito in un ospedale romano il suo primogenito, avuto dal compagno regista. Ilè venuto alla luce alle 22.39 di ieri sera, mercoledì 24 gennaio 2024. Per il bimbo è stato scelto unmolto particolare. (continua a leggere dopo le foto) Fiocco azzurro in casa-Rastelli., la figlia di Al Bano ePower, ha dato alla luce in un ospedale romano il suo primogenito, frutto delle relazione con il compagno regista Stefano Rastelli. Il, nato alle 22.39 di ieri sera con un parto naturale, dopo oltre 14 ore di travaglio, pesa 3kg e 100 grammi. “Il bambino e lagodono di ...