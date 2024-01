Romina Carrisi è diventata mamma | è nato Axel Lupo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Fiocco azzurro in casa-Rastelli., la figlia di Al Bano ePower, ha dato alla luce in un ospedale romano il suo primogenito,, avuto dal compagno regista Stefano Rastelli. Il piccolo, venuto alla luce alle 22.39 di ieri sera con un parto naturale, dopo oltre 14 ore di travaglio, pesa 3kg e 100 grammi. "Il bambino e lagodono di ottima salute", fanno sapere i famigliari all'Adnkronos.e Stefano Rastelli si sono conosciuti due anni fa durante il programma di Rai1 'Oggi è un altro giorno' di Serena Bortone per cui entrambi hanno lavorato. E da allora sono inseparabili.

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Fiocco azzurro in casa Carrisi-Rastelli. Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, ha dato alla luce in un ospedale romano il suo primogenito, Axel Lupo, avuto dal compagno regista Stefano Rastelli.