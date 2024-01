Romina Carrisi è diventata mamma e condivide con i fan le prime foto del piccolo Axel Lupo

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Fiocco azzurro in casa: è nato, primo figlio per la quartogenita di Al Bano ePower e secondogenito del regista Rai Stefano Rastelli. Un lieto evento che proprio la neoha voluto festeggiare con i fan,ndo alcuni scatti di questo momento così emozionante.jr ha postato così la primadel figlio, con l’accortezza di non mostrarne il volto per intero e accompagnando il tutto con dolcissime parole, che lasciano trapelare tutta l’emozione. Come spiegato dastessa,pesa 3 chili e 100 grammi ed è nato con parto naturale dopo ben 14 ore di travaglio. “Quel mento… lo contemplo da ore cercando ...