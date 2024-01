Rombo di tuono Library | l’aeroporto di Cagliari dedica la biblioteca a Riva

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Non si fermano gli omaggi di Gigi, ex calciatore die Nazionale italiana, morto all’età di 79 anni. La primaad aprire all’interno di un aeroporto italiano sarà intitolata proprio a ‘di’. E’ quanto annunciato sui social. Si chiameràdie accoglierà i viaggiatori in transito nello scalo di-Elmas. Il progetto era stato lanciato dalla Sogaer, la società di gestione dello scalo. Il progetto era stato sposato da diverse case editrici italiane. Adesso l’omaggio all’ex calciatore.