Roma | rapina in banca con ostaggi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) 11.25stamane a, nelladi credito cooperativo di via Donato Menichella, a Torraccia. Duetori incappucciati e armati di pistole sono entrati nellaall'apertura, hanno preso ino i dipendenti puntandogli contro le armi e poi si sono fatti aprire la cassaforte per rubare il denaro. I dipendenti sotto choc. Tuttavia, un dipendente ha attivato l'allarme. La polizia ha arrestato uno deitori che era già fuori lae tentava la fuga, mentre l'altro è stato catturato dentro l'Istituto.

Un’audace Rapina è stata sventata questa mattina alla banca di Credito Cooperativo di Roma , situata in via Donato Menichella a Torraccia. Due ... (thesocialpost)

Paura stamani a Torraccia per una Rapina in banca . Due persone armate di pistola hanno fatto irruzione alla banca di Credito Cooperativo in via ... (leggo)

Roma , 25 gennaio 2024 – paura in una banca nel quartiere San Basilio , alla periferia di Roma , dove due uomini sono entrati con le armi in pugno per ... (quotidiano)

Si tratta di una zona residenziale della periferia est di Roma. Un'area limitrofa a San Basilio abitata ... Oggi, un nuovo episodio criminale con il tentativo di rapina alla Banca di credito ...Momenti di paura stamattina a Roma, in una banca nel quartiere San Basilio. Intorno alle 8 due rapinatori, armati di pistole, sono entrati nella filiale di via Donato Menichella, costringendo i ...Giro di prostituzione scoperto in centro a Roma. Un giovane colombiano è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato: gestiva alcune ragazze per le quali procacciava dei clienti. Intascando ...