Roma | rapina in banca a San Basilio | fermati in due | erano armati

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Intervento della polizia, stamattina, in via Donato Menichella in zona Torraccia a, per unain. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti dei commissariati Fidene e San. E’ stata trovata una persona fuori dalla, che probabilmente faceva da ‘palo’, e un altrotore all’interno. La polizia ha sequestrato due pistole, una delle quali trovata nel cestino del bagno. I duetori sono stati. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Paura stamani a Torraccia per una Rapina in banca . Due persone armate di pistola hanno fatto irruzione alla banca di Credito Cooperativo in via ... (leggo)

Roma , 25 gennaio 2024 – paura in una banca nel quartiere San Basilio , alla periferia di Roma , dove due uomini sono entrati con le armi in pugno per ... (quotidiano)

Nella tarda serata di giovedì 18 gennaio la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto due cittadini stranieri per il reato di rapina aggravata. I fatti sono accaduti in Via Roma, nei pressi del ...Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le volanti. Trovata una persona fuori, che probabilmente faceva da 'palo', e un altro rapinatore all'interno ...Paura a San Basilio, dove stamattina due uomini armati hanno tentato di rapinare una banca prendendo in ostaggio i dipendenti. Un tentativo sventato dagli agenti del commissariato San Basilio, che han ...