Roma - rapina in banca a San Basilio : fermati in due - erano armati Intervento della polizia, stamattina, in via Donato Menichella in zona Torraccia a Roma, per una rapina in banca. Scattato l’allarme, sul posto sono ... (metropolitanmagazine)

Roma - rapina con ostaggi in banca : arrestati due pregiudicati armati di pistole Roma, rapina con ostaggi in banca: arrestati due pregiudicati armati di pistole Paura a San Basilio, dove stamattina due uomini armati hanno ... (tpi)