Roma | rapina in banca a San Basilio | due banditi armati | panico tra i clienti

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Paura questa mattina ateatro di unainnella zona di San. E’ successo poco fa. Sul posto le Volanti della Polizia di Stato. Tutti gli aggiornamenti.inpochi minuti fa a San, a, in Via Donato Menichella. Qui, intorno alle 8.40, duehanno fatto irruzione nella filiale all’interno della quale erano già presenti alcuni. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto è arrivata la Polizia. Secondo quanto appreso dalla nostra Redazione i due criminali sarebbero stati bloccati e dis. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

