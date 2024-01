Roma | rapina con ostaggi in banca | la sventa un dipendente

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 – Unaè stata perpetrata oggi ain una: intorno alle 8 duetori armati di pistola sono entrati nella filiale di via Donato Menichella, nel quartiere di San Basilio, tenendo ino i clienti e costringendo i dipendenti ad aprire la cassaforte. Ma il colpo è fallito grazie ad unche è riuscito a dare l’allarme, seguito dall’immediato intervento della Polizia, che ha bloccato i duetori. Recuperate anche le due pistole, di cui una è stata trovata all’interno dellabuttata in un cestino del bagno. Non si registrano feriti. (Fonte: Ansa) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano ...