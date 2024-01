Roma | paura in banca a San Basilio | due rapinatori entrano con le pistole in pugno e minacciano i dipendenti

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 –in unanel quartiere San, alla periferia di, dove due uomini sono entrati con le armi inper tentare una rapina. Poco dopo l’apertura della filiale di via Donato Menichelle, intorno alle 8 di questa mattina, hanno fatto irruzione duearmati dicreando il panico tra le persone presenti. La rapina Appena entrati nella filiale, i due malviventi hanno minacciato idellacostringendoli ad aprire la cassaforte. Ma il colpo è fallito per l'intervento della polizia, che è stata subito allertata dalla vigilanza, e che ha bloccato i due. Sono anche state recuperate le due, di cui una è ...

L’ Incendio di un compattatore Ama ha creato non poca paura nella serata di ieri nella centralissima via del Corso a Roma . In un periodo di festività ... (ilcorrieredellacitta)

È stata denunciata a piede libero per i reati di minaccia e danneggiamento aggravati la donna che mercoledì 3 gennaio, in mattinata, ha spaventato ... (open.online)

Paura e l'ennesima azione violenta in una periferia complicata. Spari in strada stasera alla periferia di Roma . Diversi i colpi esplosi poco dopo le ... (247.libero)

Momenti di terrore questa mattina in via Donato Menichella, nel quartiere Torraccia di Roma. Poco dopo le 8.30, due ladri sono entrati armati e con il volto coperto da un passamontagna nei locali ...