Roma | operaio muore schiacciato da gru

Leggi su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 25 gennaio 2024) 13.20 Nuova tragedia sul lavoro nel litoraleno. Unmeccanico specializzato di 29 anni è mortodalla parte laterale di un camion mentre era impegnato in lavori di manutenzione in un'azienda agricola nei pressi di Maccarese. Al momento dell'incidente l'si trovava su una gru agganciata al mezzo. Immediati i soccorsi da parte del personale medico del 118che hanno tentato di rianimare l'che è morto poco dopo per le ferite riportate. Il corpo è a disposizione della magistratura.