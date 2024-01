Roma | Lukaku come CR7 | «Il campionato arabo sarà tra i migliori»

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Le parole di Romelu, attaccante belga della, sullo sviluppo e gli investimenti nel calcio saudita Romelu, attaccante della, ha parlato dell’Arabia Saudita ad alcuni media locali dopo l’amichevole vinta dai giallorossi per 2-1 contro l’Al Shabab. PAROLE – «Nei prossimi due anni potrebbe diventare tra i campionatial mondo, se non il migliore. I club fanno tanti sforzi per portare qui i grandi giocatori. Stanno migliorando molto e a breve potrebbe essere la migliore competizione in assoluto». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTER NEWS 24

Lo spagnolo del Lipsia che il Galatasaray non ha riscattato può arrivare in prestito fino a giugno. Piace anche Baldanzi ...La Roma di Daniele De Rossi ha giocato un'amichevole contro l'Al Shabab e ha vinto per 1-2. A fine match, Romelu Lukaku è stato intervistato da alcuni media arabi e il belga ha parlato del futuro ...Romelu Lukaku ieri ha risolto la gara con l`Al-Shabab e al termine della sfida ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media locali in cui non nasconde la stima per.